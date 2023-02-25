В Сенате США предложили новую инициативу, которая должна защитить американцев от рискованных полетов в воздушном пространстве РФ.

В Сенате США призывают Администрацию Байдена запретить китайским и другим неамериканским авиакомпаниям осуществлять вылеты из американских аэропортов на территорию РФ, а также останавливаться в США, если их воздушные маршруты пролегают через территорию России.

По данным Reuters, соответствующую инициативу сенаторы предложили, исходя из соображений мер безопасности для самих пассажиров, а также с целью закрыть дополнительный источник финансирования для Кремля.

Как говорится в предложении со стороны председателя комитета по международным отношениям Роберта Менендеса и лидера республиканцев в верхней палате Конгресса Джеймса Риша, это также защитит права американских авиаперевозчиков, которые проигрывают в конкурентноспособности иностранным компаниям, ведь те свободно летают через РФ.

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В частности, сейчас авиакомпании США вынуждены лететь в Шанхай с посадкой в Инчхоне (Южной Корее), а не напрямую, через Россию. Тогда как их китайские конкуренты значительно сокращают путь, залетая в воздушное пространство РФ.

По данным СМИ, соответствующее письмо было направлено госсекретарю США Энтони Блинкену, министру транспорта Питу Буттиджичу и советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану.

Такие намерения сенаторов уже поддержали основные фирмы-перевозчики в США, включая American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines, пишет Reuters.

Отдельным пунктом сенаторы лоббируют запрет для граждан США осуществлять перелеты через территорию России. Это касается и рейсов высокопоставленных чиновников, осуществляемых через Россию. В качестве главного аргумента сенаторы приводят авиакатастрофу малайзийского Boeing в 2014 году в небе Донбасса, а также скандал с самолетом Ryanair.

Скандал с остановкой Ryanair

Напомним, 23 мая 2021 года в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

Тогда власти Беларуси заявили, что на борту самолета якобы находится бомба, его перехватил истребитель МиГ-29 для экстренной остановки.

Это вызвало громкий скандал на Западе. СМИ писали, что действия Лукашенко противоречат всем международным правилам, и сравнили его вседозволенность со Второй мировой войной.

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