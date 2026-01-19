Кремль через Медведчука фактически отверг мирные переговоры по Украине, - ISW

Кум Путина не только повторил популярные нарративы Кремля, но и сделал более жесткие заявления о войне.

Москва могла использовать заявления Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене пророссийского политика и кума главы Кремля Владимира Путина, чтобы озвучить фактический отказ от мирных переговоров. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что в интервью российскому пропагандистскому информагентству ТАСС Медведчук заявил, что мира в Украине якобы не будет в 2026 году. Также он повторил нарратив Кремля о том, что "время на стороне России".

Кроме того, в интервью пророссийский политик сказал, что Россия собирается достичь своих первоначальных военных целей. Также он заявил о том, что украинское правительство якобы является "нелегитимным" и отверг возможность проведения выборов в Украине на любых условиях, кроме российских.

Аналитики напомнили, что Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно использовали эти же нарративы, чтобы оправдать вторжение в Украину. Они считают, что Кремль использует Медведчука для того, чтобы озвучить свою позицию, но не приписывать эти заявления правительству России.

Аналитики уверены, что Москва использует кума Путина для того, чтобы оправдать отказ от мирных усилий по урегулированию войны в Украине. Они подчеркнули, что Медведчук дал интервью на фоне текущих мирных переговоров между США, Европейским Союзом и Украиной по разработке мирного плана.

Интервью Медведчука - что известно

Напомним, что 18 января пророссийский политик-предатель и кум главы Кремля Виктор Медведчук дал интервью российскому пропагандистскому информагентству ТАСС. В нем он заявил, в частности, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "загнал себя в ловушку".

Также кум Владимира Путина заявил, что границы России якобы могут "простираться далеко на запад Украины - вплоть до Ивано-Франковской области". Он попытался связать территориальную принадлежность с языком общения населения.

Кроме того, Медведчук заявил, что в 2026 году в Украине якобы не будет мира. Он подчеркнул, что Кремль хочет добиться своих военных целей.

