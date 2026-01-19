В сеть 'слили' провокационное видео с Еленой Тополей - певица заявила о шантаже

Тополя говорит, что не будет прятаться и стесняться этого.

Украинская певица, композитор и автор песен Елена Тополя заявила, что ее шантажируют видео провокационного характера с ее участием.

Сегодня утром Telegram-каналы, которые пишут об украинском шоу-бизнесе, получили соответствующий ролик и якобы выдержку из заявления Тополи о вымогательстве. В тексте указывается, что с октября по январь артистка находилась в отношениях с мужчиной 2003 года рождения, который тайно снимал их встречи. Впоследствии он начал вымогать у нее деньги, угрожая обнародовать видео. 17 января его якобы задержали.

Тополя отреагировала на скандал, отметив в своем Instagram-аккаунте, что эти видео уже распространяют в сети, однако она не будет прятаться или стесняться:



"Стыд должны испытывать исключительно те, кто это сделал и кто продолжает распространять. 10 января я получила угрозы шантажа за видео интимного характера, вымогательство денег, попытки манипуляций и даже требования компромата на близких. Якобы с октября 25-го года у меня что-то там было. У меня есть все доказательства, что это ложь. Я сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. Доказательства есть, процесс идет".

Певица подчеркнула, что ее тело принадлежит только ей, поэтому никто не имеет права красть или порочить ее достоинство. Она призвала не распространять опубликованные материалы, поскольку это нарушает закон о защите персональных данных и неприкосновенности частной жизни.

"Я не молчу, потому что в современном мире не может быть места шантажу. Кому-то очень нужно сделать меня "не свободной". Пусть мой непростой опыт будет примером для всех, кто проходит через подобное: не терпите, не пытайтесь договориться, не платите, не скрывайте, фиксируйте, заявляйте, говорите. Спасибо каждому, кто уже пишет слова поддержки. Мое достоинство незыблемо. Я все пройду. Обещаю", - добавила она.

Напомним, в начале декабря певцы Тарас и Елена Тополя заявили, что разводятся после двенадцати лет брака. Пара была жената с 2013 года и воспитывала троих детей: сыновей Романа и Марка и дочь Марию.

