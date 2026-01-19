Разгоняется быстрее спортивного автомобиля: у удивительной рептилии есть мегоскоростной язык

Этот хамелеон редко промахивается, подстерегая добычу на расстоянии, терпеливо прячась и маскируясь среди кустарников.

Крупные хамелеоны могут выглядеть более эффектно благодаря меняющимся цветам, вращающимся глазам и длинным, эластичным языкам (которые часто достигают длины всего тела), но их более мелкие сородичи выигрывают по скорости удара языком. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что хотя длина его тела составляет всего около 5 см, маленький карликовый хамелеон с розовидным носом из Танзании обладает одним из самых быстрых языков.

"Этот орган в 2,5 раза длиннее тела, весь липкий и свернутый, как пружина, готовый вырваться наружу, разгоняясь быстрее спортивного автомобиля - почти до 100 км/ч всего за одну сотую секунды", - сказано в статье.

Интересно, что этот хамелеон редко промахивается, подстерегая добычу на расстоянии, терпеливо прячась и маскируясь среди кустарников. Быстро сжимающаяся эластичная мышечная ткань увеличивает скорость языка. Кончик покрыт густой липкой слизью и снабжен присоской, которая надежно удерживает насекомых-жертв, быстро втягивая их обратно в пасть рептилии.

