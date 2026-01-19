Путинистка Долина поплатилась за ложь об украинцах - певицу выселили из квартиры

Сейчас артистка, поддерживающая войну, не находится в РФ.

Российскую певицу-путинистку Ларису Долину официально выселили из квартиры в Москве, завершив дело, вину за которое она пыталась возложить на "мошенников из Украины".

Как сообщают российские Telegram-каналы, сегодня сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли в дом и убедились, что в квартире не осталось имущества Долиной. Ключи передали новой владелице жилья.

Ранее сообщалось, что Долина выехала из квартиры, не передав ключи, поэтому новая владелица заявила о намерении привлечь судебных приставов для принудительного выселения. Адвокат певицы уверяет, что взлома замков не было, а сама артистка выехала из квартиры еще 5 января. По ее словам, на место действительно вызвали мастера, однако для открытия сейфа, который оказался пустым.

В сети пишут, что артистка могла покинуть Россию и находиться в Объединенных Арабских Эмиратах, с возможным возвращением в конце января.

Эффект Долиной

Как известно, конфликт между Ларисой Долиной и Полиной Лурье разгорелся после продажи Долиной своей пятикомнатной квартиры в центре Москвы в августе 2024 года. Певица продала жилье за 112 миллионов рублей, но впоследствии заявила, что стала жертвой мошеннической схемы: ее якобы ввели в заблуждение люди, выдавшие себя за сотрудников правоохранительных органов, и заставили продать квартиру и перевести деньги на "безопасные" счета.

В 2025 году дело неоднократно рассматривали суды разных инстанций. В марте Хамовнический районный суд Москвы признал сделку недействительной и вернул право собственности на квартиру Долиной. Однако Лурье обжаловала решение в Верховном суде РФ.

Это дело вызвало широкий общественный резонанс и даже вошло в оборот как "эффект Долиной" - случаи, когда продавцы пытаются вернуть проданное жилье через суд, ссылаясь на обман или давление мошенников.

