Захват Гренландии отличается от аннексии Крыма, - министр финансов США

В США не намерены отступать от своих претензий в отношении Гренландии.

Министр финансов США Скотт Бессент убежден, что намерение Соединенных Штатов установить контроль над Гренландией, автономной территорией Дании, отличается от аннексии Крыма Россией тем, что приобретение Америкой острова лучше соответствует интересам США и Европы.

Во время интервью для NBC News у Бессента спросили, чем американская аннексия Гренландии будет отличаться от российской аннексии Крыма у Украины.

"Я верю, что европейцы поймут, что это лучше для Гренландии, лучше для Европы и лучше для Соединенных Штатов", – подчеркнул Бесент.

Отдельно министр финансов США выступил в защиту предложения ввести тарифы в отношении восьми европейских стран, которые выступают против натиска президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией. Бессент подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы избежать в будущем возникновения чрезвычайной ситуации.

"Это стратегическое решение президента. Это геополитическое решение, и он способен использовать экономическую мощь США, чтобы избежать горячей войны", - сообщил Бессент.

Намерение Трампа получить Гренландию - последние новости

Как сообщал УНИАН, Трамп утверждает, что Китай и Россия намерены захватить Гренландию, и что Дания не способна защитить остров. В этой связи, якобы с целью защиты национальных интересов Соединенных Штатов, Гренландия должна перейти под контроль США, утверждает он.

Президент США намерен с 1 февраля ввести 10% тарифы на любые товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. А с 1 июня планируется эти тарифы увеличить до 25%. Свои действия Трамп объясняет тем, что перечисленные страны против намерений США овладеть Гренландией.

В то же время, в Германии и Франции размышляют над жестким ответом на тарифы Трампа.

