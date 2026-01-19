'ПриватБанк' снизил цену доллара и евро: свежий курс валют на 19 января

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,67 грн, а евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 19 января, подешевел на 15 копеек и составляет 43,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 50,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,00 гривни, а евро - по курсу 49,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник снизился на 19 копеек до 43,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 50,76 гривни.

Нацбанк установил на 19 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,41 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара (предыдущий рекорд был установлен 16 января – 43,39 грн/долл.)

В отношении евро гривня осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,44 гривни за один евро.

Директор по продажам банка "Авангард" Юрий Крохмаль объяснил, что для начала года повышенный спрос на валюту – довольно привычное дело, что напрямую влияет на девальвацию национальной валюты. По его словам, это обусловлено желанием импортеров закрыть обязательства по прошлогодним поставкам и предновогодним продажам, а также значительным объемом гривневой ликвидности, попадающей на рынок в результате бюджетных расходов в конце года.

