Валюта начала неделю с удешевления: курс доллара и евро в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,15 грн, а евро – 50,15 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 19 января, подешевел на 10 копеек и составляет 43,65 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,15 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 50,88 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,15 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,43 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,80 грн/евро, а курс продажи - 50,60 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 19 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,41 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара (предыдущий рекорд был установлен 16 января – 43,39 грн/долл.)

В отношении евро гривна осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,44 гривни за один евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказывал, что в ближайшее время динамика на валютном рынке будет сдержанной, а количество резких скачков курса существенно сократится.

Вас также могут заинтересовать новости: