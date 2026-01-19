В Чили не могут потушить десятки масштабных лесных пожаров: что мешает пожарным

По данным властей, в Чили погибли уже 18 человек, и число жертв может быть увеличено.

Лесные пожары в центральной и южной части Чили стали причиной гибели по меньшей мере 18 человек. В огне сгорели тысячи гектаров леса, сотни домов разрушены. К тому же, пишет Associated Press, работу пожарных осложняет жара, стоящая в стране.

Продолжается около двух десятков активных пожаров, охвативших 8500 гектаров леса. Президент Чили Габриэль Борик объявил чрезвычайное положение в центральном регионе Биобио и соседнем регионе Нюбле, примерно в 500 километрах к югу от столицы Сантьяго. По данным национального агентства лесного хозяйства, объявление чрезвычайного положения позволяет лучше координировать работу с военными для сдерживания огня.

Кое-где огонь перекидывается на города. На пресс-конференции из города Консепсьон в регионе Биобио, который сильно пострадал от стихийного бедствия, президент выразил поддержку и соболезнования семьям погибших. Он предупредил, что первоначальные сообщения о 18 погибших и 300 разрушенных домах могут увеличиться.

Видео дня

Он говорит, что только в регионе Биобио пострадало уже точно более тысячи домов. Пожары, опустошающие район, уже вынудили эвакуироваться 50 000 человек.

Пожарным трудно тушить пламя, им мешают жара и сильный ветер. В воскресенье температура превысила 38 °C, и ожидается, что жаркая погода продлится до понедельника.

Жители рассказывают, что пожары застали их врасплох после полуночи, заблокировав их в их домах.

"Многие люди не эвакуировались. Они остались в своих домах, потому что думали, что огонь остановится на опушке", – сказал один из жителей пострадавшего региона.

Огонь охватил большую часть города Пенко, горели автомобили, школа и церковь. Тысячи людей искали убежище в импровизированных аварийных укрытиях. Правительство ввело в этом районе ночной комендантский час. Обугленные тела находили на полях, в домах, вдоль дорог и в автомобилях.

Пожары в Чили

Добавим, что лесные пожары поражают центральную и южную часть Чили каждое лето, которое в южном полушарии длится сейчас. Обычно температура максимально повышается в феврале. К тому же сейчас страна страдает от многолетней засухи. В 2024 году масштабные пожары, охватившие центральное побережье Чили, унесли жизни по меньшей мере 130 человек, став самым смертоносным стихийным бедствием в стране со времен разрушительного землетрясения 2010 года.

Соседняя Аргентина также пытается сдерживать лесные пожары, которые в последние недели уничтожили тысячи гектаров леса в Патагонии. Там тоже держится жаркая и сухая погода.

Противоречивая оценка лесных пожаров

Напомним, что два сезона подряд лесные пожары бушевали в Канаде. Однако ученые заметили положительный эффект от них. Оказалось, что дым масштабных пожаров противодействовал аномальной жаре и способствовал высокому урожаю рапса. После этого ученые начали пересматривать мнение о вреде лесных пожаров для урожая.

Вас также могут заинтересовать новости: