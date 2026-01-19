Xiaomi показала новый смартфон среднего класса с рекордной батареей 9000 мАч

Также устройство получило овальный модуль основной камеры, визуально напоминающий решение, используемое в iPhone 17.

Xiaomi постепенно раскрывает подробности о грядущем телефоне Redmi Turbo 5 Max, но дату его официального запуска компания пока не называет. В сети появились свежие тизеры, демонстрирующие внешний вид устройства и ключевые особенности.

Смартфон получит большой OLED-экран с закругленными краями и тонкими рамками по периметру. На задней панели размещена вертикальная двойная камера, как у iPhone 17. Рама выполнена из металла.

Главной особенностью устройства станет аккумулятор емкостью 9000 мАч. Это рекордная для Xiaomi батарея и один из самых больших аккумуляторов среди актуальных смартфонов. Кроме того, заявлена поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт.

В основе Redmi Turbo 5 Max лежит производительная платформа MediaTek Dimensity 9500s. Телефон уже засветился в бенчмарке AnTuTu с показателем 3,3 млн баллов, что указывает на флагманский уровень мощности и ориентацию на требовательных пользователей и мобильных геймеров.

Презентация новинки состоится в ближайшие недели. Ожидаемая цена – 350 долларов (~15 000 грн). На глобальном рынке устройство, вероятно, выйдет под другим названием – Poco X8 Pro Max.

Ранее в сети появились подробности о пятой модификации серии Xiaomi 17 с приставкой Max. Телефон получит уникальную как для флагмана батарею 8000 мАч, флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и перископную камеру.

