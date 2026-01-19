Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по мирному плану, - СМИ

Дмитриев встретится в Давосе с Уиткоффом и Кушнером.

Специальный посланник российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев посетит Всемирный экономический формум в Давосе, где встретится с членами американской делегации. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Также журналист Axios Барак Равид на своей странице в X сообщил, что Дмитриев встретится в Давосе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

"Дмитриев встретится завтра в Давосе с посланниками президента Трампа Уиткоффом и Кушнером для обсуждения мирного плана США, подтверждает источник", - пишет журналист.

Форум в Давосе

Напомним, президент США Дональд Трамп лично примет участие в ВЭФ в Давосе в этом году, после того как в прошлом году выступал на нем по видеосвязи. Его будет сопровождать большая делегация США.

Как сообщал УНИАН, президенты Украины и США в Давосе должны подписать соглашение о "процветании" и послевоенном восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов.

В то же время, встречу Зеленского и Трампа намерены посетить лидеры Италии, Германии, Франции, Канады, Великобритании, а также президент Европейской комиссии. Эти представители "Большой семерки" планируют убедить президента США поддержать гарантии безопасности для Украины.

