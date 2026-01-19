Телеканал 2+2 покажет военную драму 'Живой' о подвиге спецназовца ГУР

Лента создана на основе невероятного спасения Руслана Финчука, который сейчас защищает страну.

24 февраля в 18.30 на телеканале 2+2 состоится премьера четырехсерийной военной драмы "Живой", на создание которой вдохновила реальная история командира батальона спецподразделения ГУР "Артан" Руслана Финчука с позывным "Хохол".

Осенью 2023 года, во время боевого задания, он оказался в тылу позиций врага, пытаясь спасти побратимов. Связь с ним была потеряна, и долгое время его считали погибшим. Однако разведчик выжил. Раненый, без еды и воды, он три суток полз по заминированному полю, находясь под постоянной угрозой вражеских дронов и снайперов, чтобы добраться до своих.

Этот путь стал испытанием не только физической выносливости, но и силы духа. Выжить ему удалось благодаря внутренней дисциплине, ответственности перед собратьями и любви к жене, чье присутствие он чувствовал рядом даже в самые мрачные моменты.

История невероятного спасения украинского спецназовца получила широкую огласку в Украине и за ее пределами и стала основой сериала "Живой" – рассказа о несокрушимости, цене героизма и жажде жизни.

"Для нашего канала принципиально важно рассказывать истории реальных героев этой войны – людей, которые ежедневно совершают невозможное и часто остаются в тени. Это часть нашей социальной ответственности как медиа – говорить о настоящей цене свободы, о силе человеческого духа и о тех, благодаря кому мы можем жить и работать. Такие проекты – это не только о памяти, но и о поддержке, надежде и уважении к украинским воинам и их семьям", – отмечает генеральный продюсер телеканала 2+2 Сергей Кизима.

Главную роль в сериале исполнил актер театра и кино Андрей Исаенко. Также в фильме снялись Александр Зарубей, Андрей Фединчик, Евгений Ламах, Дмитрий Рыбалевский, Элеонора Кравченко, Ренат Сеттаров и другие.

К работе над сериалом были привлечены военные консультанты – бойцы, которые вместе с Русланом Финчуком выполняли ту же боевую задачу. В фильме использованы их реальные позывные, что придает истории аутентичности и документальной точности.

Сериал снят ТЕТ Продакшн по заказу канала 2+2. Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Режиссеры фильма: Сергей Сторожев, Алексей Есаков.

Оператор: Максим Мельник.

Автор сценария: Тамара Грантовская.

Продюсеры: Сергей Кизима, Татьяна Шулика, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко.

Не пропустите премьеру военной драмы "Живой" на телеканале 2+2 уже 24 февраля в 18.30.

