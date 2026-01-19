Морозный энерготеррор РФ продолжается: враг снова оставил без света 5 областей

Артем Некрасов отметил, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Россия в очередной раз атаковала украинскую энергетику. В результате российских ударов частично остались без света пять областей Украины.

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил на брифинге, что по состоянию на утро 19 января без света остается часть Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областей.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью", - сообщил чиновник.

Он также отметил, что ситуация со светом остается сложной в Киеве и области, и не стал прогнозировать время возвращения к графикам почасовых отключений в столице и на всей территории Киевской области. Кроме того, Некрасов напомнил, что дополнительную нагрузку на энергосистему создают морозы, поскольку потребление электроэнергии увеличивается с понижением температуры воздуха.

"Над восстановлением электроснабжения в столице работают 60 бригад, из которых 12 привлечены из других регионов. Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют", - подчеркнул представитель Минэнерго.

По его словам, во всех других областях действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

"В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления во время морозов. Возвращение к графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации", - отметил Некрасов.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

Россия продолжает массированные ракетно-дроновые атаки на украинскую энергетику. В ночь на 13 января враг в очередной раз ударил по энергетике Киева. Как отметил руководитель департамента по эксплуатации высоковольтных сетей ДТЭК Киевские электросети Александр Кожухар, после последних атак РФ ситуация на Правом берегу Киева ухудшилась.

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины изменилась. Сейчас в стране применяются графики отключений света по 4,5-5 очередям одновременно. Таким образом, при ограничениях в 5 очередях из 6 отключения могут длиться более 16 часов.

Вместе с тем, министр энергетики Денис Шмыгаль поставил "Укрэнерго" задачу уменьшить продолжительность отключений света там, где ситуация сейчас наиболее сложная.

