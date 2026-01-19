Враг теряет 'глаза': Плетенчук рассказал, что происходит в Крыму после ударов ВСУ

Военный также рассказал, как шторм влияет на выходы в море российских ракетоносцев.

Во временно оккупированном Крыму россияне пытаются как можно быстрее восстановить радиолокационные станции, которые поражают Силы обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Его попросили прокомментировать, как быстро россияне восстанавливают системы РЛС во временно оккупированном Крыму после того, как Силы обороны их уничтожают. В частности, на днях на полуострове была поражена радиолокационная станция "Небо-У" в районе Евпатории и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" вблизи населенного пункта Хуторок.

"Конечно, они пытаются максимально быстро это сделать (восстановить – УНИАН), потому что прекрасно понимают, что уничтожение наблюдательных систем означает дальнейшее уничтожение уже объектов, которые они прикрывают. Мы в принципе с вами уже это наблюдали неоднократно... В любом случае, уменьшение потенциала врага в отношении возможности обнаружить средства нападения с нашей стороны – это всегда плюс, конечно. И да – россияне всегда на это реагируют – это, конечно, минус", – сказал Плетенчук.

По его словам, оккупанты периодически перекрывают Крымский мост, из-за чего иногда создаются очереди из более чем 100 автомобилей на въезде на сооружение. Вокруг моста остается высокая насыщенность ПВО противника. Соответствующие меры проводит, в том числе, российская ФСБ.

Военный также рассказал, что зимний сезон, погода не способствует работе вражеской авиации над Черным морем.

"Море – это море… Поэтому сейчас авиация в воздушном пространстве над акваторией фактически минимальна. Это единицы, в отличие от предыдущих этапов", – сказал спикер.

Он добавил, что уже несколько дней также не фиксировалось выходов в море российских ракетоносцев, вероятно, из-за шторма в 2-3 балла, который наблюдается в последнее время. Это происходит не потому, что российские корабли не имеют такой технической возможности. Дело в том, по словам Плетенчука, что во время шторма запускать "Калибры" рискованно. Более того, с точки зрения географических особенностей порт Новороссийск расположен в сложной гавани, что затрудняет навигацию врага, особенно в межсезонье. Однако, подчеркнул Плетенчук, ВМС ВСУ всегда "ожидают" потенциальную опасность со стороны ракетоносителей противника.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, во временно оккупированном Крыму на новогодние праздники РФ усиливала меры безопасности, в частности на Керченском (Крымском) мосту. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что противник пытается поддерживать плотность ПВО на полуострове, прячет технику за пределами населенных пунктов. По его словам, Крымский мост остается одним из ключевых объектов, которые оккупанты охраняют.

