Инженер случайно взлетел на истребителе без шлема, рации и катапульты: чем это закончилось

Инженер RAF случайно поднял истребитель в воздух без снаряжения и сумел посадить его после 12-минутного полета.

В редком инциденте из истории Королевских ВВС Великобритании инженер случайно поднял в воздух сверхзвуковой истребитель English Electric Lightning без необходимого снаряжения – в том числе без шлема, рации и работоспособной катапультной системы, пишет Supercar Blondie.

Инцидент произошел во время испытаний на базе RAF Lyneham в Великобритании 22 июля 1966 года, но стал известен широкой аудитории только много лет спустя.

Не тот тест, не та скорость

Инженер Уолтер "Теффи" Голден, которому тогда было 39 лет, работал в технической службе RAF и никогда раньше не летал на реактивных истребителях. Ему поручили провести тщательные тесты на Lightning XM135, истребителе, способном развивать скорость более 2 Махов – быстрее, чем легендарный Concorde.

Во время одного из испытательных пробегов он по ошибке активировал форсаж, из-за чего самолет разогнался по взлетно-посадочной полосе быстрее, чем ожидалось, избегая столкновения с топливозаправщиком и транспортным самолетом RAF.

Поднимаясь к концу взлетной полосы и понимая, что остановить самолет не удастся, "Теффи" в мгновенном решении решил взлететь. "Я знал, что не могу остановиться, а впереди была деревня", – рассказывал он.

Во время подъема в воздух инженер снял форсаж и оказался в еще более сложной ситуации: у самолета не было кабины, шлема, рации, а катапультная система была выключена, поэтому помощи ждать было некому.

12 минут в воздухе и почти невозможная посадка

"Теффи" несколько раз пытался посадить самолет, но первые две попытки закончились неудачей из-за избытка скорости и неправильной высоты. Только на третьей попытке ему удалось приземлиться живым и невредимым.

Весь полет длился около 12 минут - но, как вспоминают очевидцы и историки, эти минуты, вероятно, казались значительно длиннее.

После инцидента "Теффи" стал своеобразным героем среди своих коллег, а самолет XM135 восстановили и передали в Imperial War Museum Duxford, где он экспонируется до сих пор как часть истории британской авиации.

