В Германии значительно уменьшилось количество россиян, просящих убежища

Все меньше российских граждан подают заявки на предоставление убежища в Германии.
Как сообщает ntv, с начала января до конца ноября прошлого года было зарегистрировано 3640 заявлений. В 2024 году их было 5625, после пика в 9028 в 2023 году.
Отмечается, что Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) отклонило большинство заявлений.
По данным Федерального министерства внутренних дел, скорректированный уровень защиты (без учета официальных отказов и дублинских процедур) для граждан России составил 6,8% с января по ноябрь 2025 года. В 2023 году было одобрено 29% заявлений.
Германия и Россия - это стоит знать
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Германия остановила танкер "теневого флота", который плыл в Россию. Нефтяной танкер, который в морских базах данных фигурирует как никогда не существовавший, развернулся, направляясь к немецким водам, и плыл в направлении арктического побережья России.
Танкер, который называет себя Aframax под названием Arcusat, проплывал узким проливом между Данией и Швецией и сигнализировал о пункте назначения в Финском заливе. Однако он внезапно развернулся и сейчас плыл на север, в направлении Арктики.
В немецких СМИ сообщали, что власти страны заставили судно развернуться. В то же время, федеральная полиция заявила, что не может комментировать расследование, поскольку оно еще продолжается. Это будет первый случай, когда европейская страна развернула судно "теневого флота" из Балтийского моря.