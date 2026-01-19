В Германии значительно уменьшилось количество россиян, просящих убежища

С января по конец ноября прошлого года было зарегистрировано 3640 заявлений.

Все меньше российских граждан подают заявки на предоставление убежища в Германии.

Как сообщает ntv, с начала января до конца ноября прошлого года было зарегистрировано 3640 заявлений. В 2024 году их было 5625, после пика в 9028 в 2023 году.

Отмечается, что Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) отклонило большинство заявлений.

Видео дня

По данным Федерального министерства внутренних дел, скорректированный уровень защиты (без учета официальных отказов и дублинских процедур) для граждан России составил 6,8% с января по ноябрь 2025 года. В 2023 году было одобрено 29% заявлений.

Германия и Россия - это стоит знать

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Германия остановила танкер "теневого флота", который плыл в Россию. Нефтяной танкер, который в морских базах данных фигурирует как никогда не существовавший, развернулся, направляясь к немецким водам, и плыл в направлении арктического побережья России.

Танкер, который называет себя Aframax под названием Arcusat, проплывал узким проливом между Данией и Швецией и сигнализировал о пункте назначения в Финском заливе. Однако он внезапно развернулся и сейчас плыл на север, в направлении Арктики.

В немецких СМИ сообщали, что власти страны заставили судно развернуться. В то же время, федеральная полиция заявила, что не может комментировать расследование, поскольку оно еще продолжается. Это будет первый случай, когда европейская страна развернула судно "теневого флота" из Балтийского моря.

Вас также могут заинтересовать новости: