США пригласили еще как минимум 8 стран в 'Совет мира' Трампа, – AP

В ближайшие дни США должны официально объявить все страны, которые станут членами "Совета мира".

По меньшей мере еще восемь стран получили от Соединенных Штатов приглашение присоединиться к "Совету мира" президента Дональда Трампа, новому органу мировых лидеров, призванному контролировать дальнейшие шаги в отношении сектора Газа. Это свидетельствует об амбициях получить более широкий мандат для решения глобальных вопросов. Как сообщает Associated Press, Венгрия и Вьетнам приняли приглашение.

По словам американского чиновника, который говорил на условиях анонимности, взнос в 1 млрд долларов обеспечивает постоянное членство в возглавляемом Трампом "Совете мира" по сравнению с назначением на трехлетний период, которое не требует взноса. Собранные средства должны пойти на восстановление Газы.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил на государственном радио, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан согласился присоединиться к этому совету. Глава Коммунистической партии Вьетнама То Лам тоже принял приглашение.

Кроме того, высокопоставленный правительственный чиновник из Индии сообщил, что его страна тоже получила приглашение.

Также была приглашена Австралия. По словам заместителя премьер-министра Ричарда Марлза, страна планирует обсудить это с США, чтобы "надлежащим образом понять, что это означает и чего касается".

Также в воскресенье о получении приглашения сообщили Иордания, Греция, Кипр и Пакистан. О приглашении ранее сообщили Канада, Турция, Египет, Парагвай, Аргентина и Албания.

В то же время, точно неизвестно, сколько всего было приглашено стран.

Ожидается, что в ближайшие дни США объявят официальный список членов "Совета мира". Вероятно, это произойдет во время Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Члены "Совета мира" будут осуществлять контроль над следующими шагами в Секторе Газа, поскольку режим прекращения огня, вступивший в силу 10 октября, переходит во вторую сложную фазу. Эта фаза предусматривает новый Палестинский комитет в Газе, размещение международных сил безопасности, разоружение ХАМАС и восстановление разрушенной войной территории.

В письмах, разосланных мировым лидерам с приглашением стать "членами-учредителями", Трамп отметил, что "Совет мира" "приступит к новому смелому подходу в разрешении глобальных конфликтов".

Этот орган может стать потенциальным соперником Совета безопасности ООН, где США ранее заблокировали принятие решения о принятии мер по прекращению войны в Газе. При этом влияние ООН уменьшилось из-за значительного сокращения финансирования администрацией Трампа и другими донорами.

Проект "Совета мира" Трампа

Как сообщал УНИАН, проект создания "Совета мира" предусматривает , что Трамп станет первым председателем Совета и лично будет определять, кого приглашать в члены. Решения будут приниматься большинством голосов - каждое государство-член будет иметь один голос, однако все решения будут требовать одобрения Трампа.

Критики опасаются, что Трамп стремится создать альтернативу или конкурента Организации Объединенных Наций, которую он неоднократно критиковал. Трамп, вероятно, будет лично контролировать финансовые ресурсы нового органа.

Проект устава предусматривает, что Трамп будет иметь полномочия отстранить любого члена Совета, если это решение не будет заблокировано двумя третями голосов государств-членов.

В пятницу Белый дом объявил о создании первой исполнительной группы, в которую войдут государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель Стив Виткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

