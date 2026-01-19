В Украине фиксируют рекордную невыплату зарплат: названы крупнейшие должники

Всего более 36,6 тысячи задолженностей по заработной плате зафиксировано на начало 2026 года.

В Украине в 2025 году против работодателей, которые задолжали заработную плату своим работникам, было открыто более 9 тысяч производств, что стало самым большим показателем за пять лет. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого реестра должников.

"В прошлом году украинские компании установили антирекорд: 9 174 производства по долгам по зарплате против 488 компаний. Это на 30% больше, чем в 2024-м и самый большой показатель за последние 5 лет", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на начало 2026 года насчитывается 36 629 активных производств по невыплате зарплат. За год взысканий невыплаченной вовремя зарплаты увеличилось на 6%. При этом 56% из открытых в прошлом году взысканий за задолженность по зарплате не погашены до сих пор.

Отмечается, что чаще других в прошлом году не выдавали средства своим сотрудникам компании, производящие химическую продукцию. Там фиксируется более 2,6 тысячи производств, или 29% от всех. Почти столько же долгов и у предприятий в сфере поставки электроэнергии и газа (27%).

Более трети всех открытых в прошлом году производств приходится на Днепропетровскую область - 3,2 тыс. дел. Со значительным отрывом негативный пример следуют бизнесы из Ивано-Франковской (1,1 тыс.), Сумской (897) и Львовской (770) областей.

Преимущественно, деньги задерживают частные компании: 62% всех долгов за 2025 год. Еще четверть дел касается коммунальных предприятий и более 13% - государственных.

Абсолютным лидером по количеству долгов по заработной плате стало коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго" Александрийского городского совета, против которого в 2025 году открыли 1 446 дел. Далее следуют "Карпатнафтохим" (1 059), "Днепроазот" (630), "Светловодскпобут" (491) и "Одесский припортовый завод" (469). Часть компаний до конца года смогла закрыть большинство дел, но у других сотни производств так и остались активными.

По данным портала OLX Работа, лидерами по спросу на работу в Украине остаются разнорабочие и строители, а среди студентов - вакансии с частичной занятостью. Средние зарплаты колебались от 10 до 65 тысяч гривень.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Украине в ноябре 2025 года выросла до 27 167 гривень. Больше всего платили в Киеве - 40 633 грн. Также в тройку лидеров вошли Днепропетровская (31 706 грн) и Луганская (31 340 грн) области.

