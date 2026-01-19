'Речь идет об остановке АЭС': эксперт объяснил, куда дальше будут бить россияне

Оккупанты активно пользуются погодными условиями, чтобы разрушать энергосистему Украины, и повышают ставки.

Россия не будет наносить удары непосредственно по атомным электростанциям в Украине, но за счет обстрелов смежных подстанций будет выводить АЭС из строя. Об этом в эфире Новини.Live сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Они не будут наносить удары непосредственно по АЭС, но будут делать то, что делали всегда, когда пытаются нарушить цепочку от источника производства энергии до конечного потребителя, - бить по крупным подстанциям. В том числе, в отчете МАГАТЭ отмечалось, что многие из этих подстанций критически необходимы для охлаждения самих АЭС. Возможно, речь идет об остановке АЭС, чтобы в период критического понижения температуры еще больше взбудоражить общество", - отмечает Жмайло.

По его словам, атомные электростанции и другие источники в Украине генерируют примерно 11 гигаватт электроэнергии. Оккупанты же своими ударами пытаются оказывать, в частности, и психологическое давление на украинцев и западных союзников.

"Китайские спутники фиксировались неоднократно над территорией Украины, как раз для того, чтобы собирать соответствующую разведывательную информацию. Поэтому россияне такими действиями, проведением разведки, пытаются раскачать общество, нагнетать информационную истерию в Украине, в странах наших западных партнеров, мол, у Кремля уже нет красных линий. Его удар "Орешником" фактически остался без адекватного ответа", – говорит эксперт.

По его мнению, частично враждебная ИПСО срабатывает, и некоторые начинают считать, что власть во время сплошных отключений продает энергию за границу.

"К сожалению, россиянам точечно это удается. Когда после массированных ракетных и дроновых ударов есть перебои со светом и люди, начитавшись телеграмм-каналов и тик-тока, локально выходят, перекрывают дороги, требуя от власти дать свет. Но это невозможно, пока энергетики не проведут все необходимые работы", – напоминает Жмайло.

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

Сейчас дефицит в украинской энергосистеме является самым большим с начала полномасштабного вторжения. Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев прогнозирует, что при ухудшении ситуации продолжительность отключений в Киеве может увеличиться до 20 часов в сутки.

В то же время первый вице-премьер-министр и министр энергетики Денис Шмыгаль пообещал не отключать электроснабжение домов с электроотоплением в случае отсутствия аварийных отключений электроэнергии.

