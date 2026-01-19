Цены на картофель и томаты резко выросли: что еще в Украине подорожало за неделю

Запасы отечественных овощей понемногу уменьшаются.

Цены в Украине на картофель за неделю выросли почти на треть – до 12-14 грн/кг – по сравнению с прошлым показателем в 9-12 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit отмечают, что среди овощей борщевого набора также выросла на 1 гривню стоимость белокочанной капусты – с 8-10 до 9-11 грн/кг. А вот репчатый лук, наоборот, подешевел – с 7-9 до 5-7 грн/кг.

Также существенно подорожала цветная капуста, которой торгуют сейчас по 50-60 гривень за килограмм против 35-45 грн/кг за неделю до этого. Стоимость остальных видов капусты не изменилась.

На 10 гривень подорожали красные томаты – с 80-100 до 90-110 грн/кг. При этом на огурцы диапазон цен вырос и расширился еще существеннее – со 125-140 до 130-180 грн/кг.

В фруктовом сегменте подорожала груша – с 25-55 до 30-55 грн/кг и виноград – с 70-130 до 80-170 грн/кг. А вот цены на апельсины и мандарины двигались в сторону снижения. Апельсины продают по 70-110 грн/кг против 75-120 грн/кг за неделю до этого. Мандарины же подешевели с 75-185 до 65-95 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Розничные цены демонстрируют аналогичные тенденции к росту, что и оптовые. Так, на рынке картофелем торгуют по 13 гривень за килограмм, тогда как до Нового года он стоил 10 гривень. В целом овощи борщевого набора за прошлый год подешевели как минимум на 50%, поэтому сейчас отыгрывают свои позиции.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует, что в Украине в ближайшее время будут дорожать хлеб, крупы и овощи. По его словам, стоимость овощей будет расти как минимум до появления овощей открытого грунта.

