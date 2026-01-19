РФ пытается разделить энергосистему Украины на 'острова': чем это грозит

Аналитики ISW отмечают, что РФ стремится оставить украинцев без света и тепла.

Россия пытается разделить энергетическую систему Украины на энергетические острова, отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии Украины, предупреждает Институт изучения войны.

"Российские войска наносят удары по энергетической сети Украины, пытаясь разделить ее на две части вдоль линии восток-запад", - отмечается в сообщении.

Таким образом, враг пытается создать предпосылки для локальных блэкаутов.

Видео дня

Специалисты также обратили внимание на сообщение Главного управления разведки Вооруженных сил Украины (ГУР) о том, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по подстанциям АЭС.

"Россия стремится отключить атомные электростанции от энергосети Украины, оставив украинских гражданских граждан без электроэнергии и отопления", - предупреждала украинская разведка.

В этом контексте аналитики, ссылаясь на заявление президента Владимира Зеленского, напоминают, что Украине нужно около 18 гигаватт электроэнергии для удовлетворения внутренних потребностей в потреблении зимой, но сейчас электростанции могут выдавать только 11 гигаватт - "цифра, которая, вероятно, значительно уменьшится, если российские удары отключат одну или несколько украинских атомных электростанций от энергосети".

Эксперты добавляют, что, учитывая продолжающиеся атаки РФ на энергосистему, Украине неотложно нужны дополнительные ПВО и боеприпасы, учитывая, что российские удары "могут вскоре перейти к атомным электростанциям в разгар зимы".

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

Россия продолжает массированные атаки на украинскую энергетику. В частности, в ночь на 18 января "страна-бензоколонка" ударила дронами по энергетической инфраструктуре юга Одесской области. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате попаданий возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что РФ собирается нанести ущерб атомным электростанциям. Глава государства подчеркнул, что Украина располагает данными об объектах, в отношении которых Россия проводила разведку.

19 января в трех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий предыдущих российских атак.

В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль поставил "Укрэнерго" задачу уменьшить продолжительность отключений света там, где ситуация сейчас наиболее сложная.

Вас также могут заинтересовать новости: