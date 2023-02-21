Ограничительные меры будут очередным шагом, направленным на лишение Москвы доступа к получению критических материалов, нужных для укрепления ее военного и технологического секторов.

В Соединенных Штатах Америки планируют ввести санкции против около 200 физических и юридических лиц из Российской Федерации.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. В частности, администрация президента Джо Байдена на этой неделе должна ввести новые санкции против около 200 российских лиц и учреждений с целью усилить санкционный режим против РФ через год после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Отмечается, что появление новых санкций происходит в тот момент, когда Вашингтон и его союзники, особенно в Европе, ищут новые пути, чтобы отрезать доступ Москвы к критическим материалам, направленным на укрепление ее военного и технологического секторов.

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Новый санкционный пакет представят Министерство финансов и Государственный департамент США. Предусматриваются ограничительные меры против российских губернаторов и членов семей чиновников. Также они будут распространяться на различные товары, которые могут применяться в оборонном секторе и технологические компании. Кроме того, ограничения будут направлены против тех, кто способствует уклонению от санкций, введенных ранее.

Санкции против России

Как известно, с начала полномасштабной войны Евросоюз ввел против РФ девять пакетов санкций. Сегодня они продлили срок действий санкций, введенных из-за оккупации территорий Украины.

Десятый пакет планируют принять к годовщине полномасштабной войны. По данным СМИ, в него могут войти россияне, которые способствуют массовому похищению детей из Украины, банки и пропагандисты.

15 ноября США ввели санкции против глобальной сети военных закупок России. А в конце января - против российской ЧВК "Вагнер" и чиновников, связанных с ней.

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