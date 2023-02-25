В список включили свыше сотни физических и юридических лиц, причастных к депортации детей из Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС наконец-то согласовал 10-й пакет санкций против Российской Федерации. В список попало 121 физическое и юридическое лицо России.

Как уточнил Боррель в своем Twitter, новые ограничения коснулись импорта и экспорта на российский рынок, а также лиц, причастных к насильственной депортации более 6000 детей из Украины.

"В список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ", - написал он.

Также дипломат отметил, что Евросоюз по-прежнему един в своей решимости нанести ущерб военной машине России. По его словам, страна-агрессор заплатит за нарушение правил основных международных конвенций, в частности Женевского договора.

Десятый пакет санкций против РФ - основные события

Напомним, что в пятницу, 24 февраля, послы Европейского Союза после продолжительных дискуссий смогли согласовать новый десятый пакет санкций против России. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, однако конкретных деталей о принятых ограничениях он не уточнил.

Ранее 15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против РФ. Однако в рамках соответствующих обсуждений 22 февраля главам МИД ЕС не удалось договориться и принять санкции.

Споры вызвал пункт касательно введения штрафов за невыполнение обязательств по отчетности о месторасположении российских активов.

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