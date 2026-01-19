Сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали пять интересных фактов о диких кабанах

Благодаря своему обонянию, животные чувствуют запах пищи на расстоянии более 3 километров.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зимой зафиксировали диких кабанов. Пять интересных фактов об этих животных рассказали специалисты заповедника.

По словам исследователей, кабан – одно из первых животных, прирученных человеком.

"Он чрезвычайно умный: по уровню интеллекта кабаны не уступают собакам", - отмечают в заповеднике.

Вожак стада – самая старшая самка. Именно она ведет группу, первой чувствует опасность и в случае угрозы встает на защиту потомства.

Главная суперсила кабана – его обоняние. Благодаря ему животные способны почувствовать запах пищи на расстоянии более 3 километров.

Еще один интересный факт – осенью для кабанов время ожесточенных турниров: откормленные кабаны соревнуются между собой за самок. Такие бои требуют колоссальных затрат энергии и самец может потерять значительную часть своего веса.

"Самый сильный – главный. Во время гона доминирующий кабан способен оплодотворить до восьми самок", – отмечают исследователи.

Жизнь животных в Чернобыльском заповеднике

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали в заснеженном лесу лосей и оленей. Среди снежных сугробов и морозного воздуха эти животные продолжают свой ежедневный путь - ищут пищу, преодолевают сугробы и т.д. Для таких обитателей заповедника зима - привычный и неотъемлемый этап жизни.

Ранее в заповеднике зафиксировали аномальные погодные явления - резкие изменения температур и одновременные осадки, которые становятся испытанием для диких животных и птиц. Неустойчивая погода привела к образованию ледяной корки на растительности и плотного наста на поверхности снега. После дождя вода быстро замерзала, из-за чего все вокруг было сковано льдом. Это затруднило передвижение животных: наст режет им лапы, мешает убегать от хищников.

