Умер легендарный аниматор Disney, создатель 'Короля Льва' Роджер Аллерс

Болезнь, с которой боролся мужчина, не раскрывают.

Американский режиссер анимации Роджер Аллерс, известный как соавтор культового мультфильма "Король Лев", скончался в возрасте 76 лет.

Как сообщили представители Disney Animation, Аллерс ушел из жизни в субботу, 18 января, в своем доме в Санта-Монике после короткой болезни, пишет The Hollywood Reporter. Генеральный директор Disney Боб Айгер в заявлении подчеркнул, что Аллерс был творческим визионером, который помог сформировать целую эпоху анимации, а его работы и в дальнейшем будут вдохновлять поколения зрителей:

"Он понимал силу великого повествования - как незабываемые персонажи, эмоции и музыка могут соединиться, чтобы создать что-то вечное. Его работа помогла определить эпоху анимации, которая продолжает вдохновлять зрителей во всем мире, и мы глубоко благодарны за все, что он дал Disney. Наши сердца с его семьей, друзьями и коллегами".

Аллерс был одним из ключевых режиссеров золотого периода студии Disney. Наибольшую славу ему принес мультфильм "Король Лев" (1994), который он снял вместе с Робом Минкоффом. Лента стала абсолютным хитом, собрав почти 979 миллионов долларов в мировом прокате и став самым кассовым фильмом 1994 года. Впоследствии Аллерс также присоединился к созданию бродвейского мюзикла "The Lion King", за который получил номинацию на премию Тони.

Биография Роджера Аллерса

Роджер Аллерс родился 29 июня 1949 года в городе Рай, штат Нью-Йорк. С юных лет он увлекся рисованием и анимацией, а впоследствии получил образование в области изобразительного искусства в Университете штата Аризона.

Свою карьеру Аллерс начинал как художник-сторибордист и аниматор, постепенно дорастая до одного из ведущих режиссеров студии Disney. Он работал как в классической рисованной анимации, так и в экспериментальных и авторских проектах, сочетая глубокую любовь к сказочным историям с серьезными философскими темами.

За свою карьеру режиссер работал над многими знаковыми проектами Disney, среди которых "Русалочка", "Красавица и Чудовище", "Аладдин", "Оливер и компания", "Спасатели в Австралии", а также участвовал в разработке культового фильма "Трон" (1982) - одного из первых крупных проектов с масштабным использованием компьютерной графики.

В 2006 году он был сорежиссером анимационного фильма "Сезон охоты", а в 2015-м выпустил авторскую экранизацию "Пророка" по произведению Халиля Джебрана. Отдельно отмечают и его номинацию на "Оскар" за короткометражный анимационный фильм "Девочка со спичками".

