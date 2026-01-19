'Разменная монета': Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта, - WP

ВСУ срывают попытки РФ закрепиться в Купянске и лишают Кремль переговорного козыря.

Украинские силы постепенно укрепляют контроль над Купянском в Харьковской области, срывая попытки России использовать город как рычаг давления на возможных мирных переговорах. Оккупанты продолжают проникать в город небольшими группами, но несут потери и не могут закрепиться, пишет Washington Post.

Российские военные пытаются заходить в Купянск через реку и пустой газопровод, используя его как скрытый маршрут. Украинские дроны отслеживают такие попытки и уничтожают диверсионные группы еще на выходах.

"Это как бить крота. Мы держим молоток, а эти кроты постоянно появляются", - описывает тактику врага начальник штаба бригады "Хартия" полковник Максим Голубок.

Россия не смогла удержать город

Несмотря на постоянные попытки прорыва, российские войска так и не захватили Купянск полностью. По словам украинских командиров, речь идет лишь об единичных проникновениях без контроля над территорией.

"Они не захватили город, они проникли туда", - подчеркнул командир "Хартии" полковник Сергей Сидорин.

"Разменная монета"

Россия рассматривала Купянск как потенциальный аргумент на переговорах, чтобы заставить Киев пойти на территориальные уступки. Украинские успехи на поле боя фактически лишили Москву этого сценария. Голубь говорит:

"Мы понимаем, что нам нужно создать надлежащие условия, чтобы предоставить нашему президенту больше рычагов влияния на переговорах, потому что наша внешняя политика в первую очередь базируется на нашем успехе на поле боя".

По его словам, успех в Купянске "дает нашему президенту одну из таких карт".

В центральных районах города продолжаются бои небольшими группами. Поставки, эвакуация и огневая поддержка осуществляются преимущественно с помощью беспилотников. Подполковник "Хартии" с позывным Абат говорит:

"Если у них что-то и есть, то это человеческие ресурсы. То, как я использую дроны, они используют людей".

По его словам, российских солдат "выталкивают с конвейера", чтобы проверять украинскую оборону, даже понимая, что выживут единицы.

Полная зачистка – вопрос времени

Украинские военные признают: из-за масштабов города и сложности застройки полная очистка Купянска может занять еще несколько месяцев. Российские солдаты прячутся в подвалах, под лестницами и в мелких укрытиях.

"Купянск - большой город. Даже 100 человек в подвалах можно искать месяцами", - сказал командир дрон-подразделения Виталий из бригады "Ахиллес".

В то же время он подчеркивает, что РФ не заводит в город тяжелую технику, а зона ее присутствия ограничивается примерно одним квадратным километром.

"К сожалению, их не больше", - добавил он.

Купянск сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, поисково-ударная группировка "Хартия" держит под контролем центральную часть города Купянск, что в Харьковской области, а также здание городского совета.

Эксперт Павел Нарожный раскрыл потери россиян в районе Купянска. По его словам, соотношение потерь в районе Купянска может составлять 1 к 27 из-за проблем оккупантов в логистике.

