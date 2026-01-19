Полноценный запуск CBAM может стоить Украине до $1,44 млрд ежегодно, - НАДПУ

Уже с 1 января 2026 года европейский механизм углеродной корректировки импорта (CBAM) переходит в полноценный режим действия. Он создает существенные риски для украинских экспортеров промышленной продукции и будет стоить Украине более миллиарда долларов ежегодно - ведь пока правительство не смогло договориться об отсрочке. Об этом заявила исполнительный директор Национальной добывающей ассоциации Украины Ксения Оринчак.

По ее словам, переходный "тренировочный" период 2023–2025 годов завершился, и отныне CBAM работает в основном режиме. Для Украины это означает обязательную верификацию отчетов о выбросах и финансовую ответственность для импортеров продукции в ЕС. Речь идет прежде всего о металлургии, цементе, удобрениях, электроэнергии, алюминии и водороде.

Оринчак отметила, что потери украинской экономики уже в первый год полноценного действия CBAM могут достичь $202 млн, а к 2030 году – вырасти до $1,44 млрд ежегодно. Для отраслей, которые потеряли активы из-за войны, это станет серьезным ударом – как и для украинского бюджета.

Она также отметила, что украинская промышленность находится в неравных условиях по сравнению с европейской. ЕС имеет доступ к многомиллиардным фондам Green Deal, дешевым кредитам и стабильному финансированию, тогда как украинский бизнес вынужден планировать декарбонизацию в условиях войны, разрушенных цепочек поставок и ограниченного доступа к капиталу.

Отдельным риском Оринчак назвала так называемую "ловушку данных": в случае невозможности предоставить верифицированные данные о реальных выбросах из-за боевых действий, нехватки персонала или отсутствия верификаторов, Еврокомиссия может применить завышенные "значения по умолчанию". Это будет означать значительно более высокие платежи для украинских экспортеров, независимо от их фактического углеродного следа.

Ранее генеральный директор АрселорМиттал Кривой Рог Мауро Лонгобардо заявил, что правительство Украины должно активизировать переговоры с Еврокомиссией и добиться для Украины отсрочки или переходного периода по применению механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), поскольку его полноценное введение во время войны может привести к миллиардным потерям экспорта.