Путина пригласили в 'Совет мира' Трампа, - Песков

Российский лидер Владимир Путин получил приглашение в Совет мира по Газе, который создает президент США Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По его словам, Москва изучает приглашение и надеется на контакты с Вашингтоном для прояснения деталей.
"Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы", – заявил Песков.
Трамп создает Совет мира
"Совет мира" - часть мирного плана для сектора Газа, согласованного при посредничестве американского лидера. Этот орган, главой которого должен стать сам Трамп, должен координировать управление палестинским анклавом в будущем.
Трамп уже предложил войти в Совет мира многим мировым лидерам. Так, получили приглашения Индия, Австралия, Иордания, Греция, Кипр и Пакистан. О приглашении ранее сообщили Канада, Турция, Египет, Парагвай, Аргентина и Албания.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сподтвердил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан согласился присоединиться к этому совету. Глава Коммунистической партии Вьетнама То Лам тоже принял приглашение.
При этом страны смогут присоединиться к Совету бесплатно, однако взнос в 1 миллиард долларов будет гарантировать постоянное членство. Собранные средства будут непосредственно использованы для выполнения мандата Совета мира, в частности для восстановления Газы.