Путина пригласили в 'Совет мира' Трампа, - Песков

В Кремле отметили, что Москва изучает приглашение.

Российский лидер Владимир Путин получил приглашение в Совет мира по Газе, который создает президент США Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Москва изучает приглашение и надеется на контакты с Вашингтоном для прояснения деталей.

"Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира, в настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы", – заявил Песков.

Трамп создает Совет мира

"Совет мира" - часть мирного плана для сектора Газа, согласованного при посредничестве американского лидера. Этот орган, главой которого должен стать сам Трамп, должен координировать управление палестинским анклавом в будущем.

Трамп уже предложил войти в Совет мира многим мировым лидерам. Так, получили приглашения Индия, Австралия, Иордания, Греция, Кипр и Пакистан. О приглашении ранее сообщили Канада, Турция, Египет, Парагвай, Аргентина и Албания.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сподтвердил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан согласился присоединиться к этому совету. Глава Коммунистической партии Вьетнама То Лам тоже принял приглашение.

При этом страны смогут присоединиться к Совету бесплатно, однако взнос в 1 миллиард долларов будет гарантировать постоянное членство. Собранные средства будут непосредственно использованы для выполнения мандата Совета мира, в частности для восстановления Газы.

