Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на вторник

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,30 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 20 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 14 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,30 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,27/43,30 грн/долл., а евро - 50,31/50,34 грн/евро.

В ближайшую неделю в Украине вероятно постепенное, контролируемое ослабление гривны. Как рассказала УНИАН член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, в январе многие компании и государственные структуры осуществляют крупные платежи, что повышает спрос на валюту.

Курс доллара к гривне в банках Украины 19 января подешевел на 10 копеек и составил 43,65 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 43,15 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 2 копейки и составлял 50,88 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,15 гривни за евро.

