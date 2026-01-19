Маски окончательно сняты: Дикий объяснил, почему Россия лишает украинцев тепла и света

Они считают, что это подтолкнет население к протестам против власти и капитуляции Украины.

Россия открыто перешла от войны против Вооруженных Сил Украины к войне против всего гражданского населения. Об этом сказал в эфире "Radio NV" ветеран АТО и военный обозреватель Евгений Дикий.

По его словам, осенью 2022 года враг еще пытался как-то маскироваться, делая вид, что все же они ведут в первую очередь классическую войну против Вооруженных сил Украины, но из-за досадной случайности страдает мирное население.

"С этого года маски окончательно сняты. Они абсолютно официально отчитываются о поражении чисто гражданской инфраструктуры. Более того, они отчитываются об этом ежедневно в сводках Генштаба", - сказал Дикий.

Он отмечает, что россияне прямо признали, что армия Российской Федерации ведет войну против гражданского населения Украины, а это является геноцидом народа.

"В этой геноцидной войне наступила та фаза, когда они пытаются дожать нас до капитуляции. То есть они пытаются через гражданское население добиться того, чего не способны сделать на поле боя. Несмотря на их потери, которые составляют численность, ну, пожалуй, сопоставимую со всеми армиями Западной Европы примерно", - отмечает аналитик.

При этом подчеркнул, что такую высокую цену россияне заплатили за то, чтобы в 2025 году оккупировать 1% украинской территории, а в этом еще могут взять, если повезет, еще 2%. Дикий подчеркнул:

"Понимая это, оккупанты полностью сместили акценты. Они решили, что с нашей армией "бодаться" еще очень долго и тяжело, поэтому считают, что более слабым звеном может оказаться именно гражданское население. И вот именно нас с вами нужно путем этой геноцидной войны лишить элементарных базовых потребностей - тепла, электричества, воды. Они хотят лишить нас этого, чтобы мы здесь психанули, расплакались и начали сами требовать от нашей власти, чтобы Украина капитулировала".

При этом добавил, что враг хочет, чтобы не только закрепили за ними то, что они уже оккупировали, но и мы сами добровольно отказались от возможности защищаться в будущем.

"Именно ради этого они устраивают нам сейчас эту страшную морозную зиму. К сожалению, с погодой нам в этом смысле не повезло. Вот предыдущие три зимы были гораздо мягче, а этой зимой самым сильным оружием россиян оказалось не то, что они делают руками, а сибирский антициклон.

Он на сегодняшний день оказался самым серьезным фактором, который, собственно, вдохновляет россиян продолжать эту геноцидную войну. Дает им шанс действительно очень сильно нас заморозить и нанести нам гораздо больший ущерб, чем за все три предыдущие геноцидные зимы. Четвертая геноцидная зима может для нас оказаться самой тяжелой из всех", - сказал Дикий.

По его словам, это нужно понимать и настраиваться, чтобы пережить эту зиму.

Война в Украине - удары по РФ

Как сообщал УНИАН, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, что Силы обороны Украины должны не только создавать блэкауты в Москве или Белгороде, но и наносить удары по объектам, которые наполняют бюджет России.

Подчеркивает, что главное - это удары, которые уничтожают, разрушают способность врага накачивать машину войны, продолжать войну с Украиной. И это как раз удары по энергетике, нефтегазовому комплексу, транзиту, транспортировке, экспортному потенциалу.

По его словам, это просто выбивает российский бюджет войны, сводит его на нет. И это как раз те меры, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе должны дать результат.

