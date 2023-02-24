Санкции направлены на ослабление способности России продолжать ее жестокую войну и добывать ресурсы, используемые для поддержки войны.

Соединенные Штаты Америки сегодня, 24 февраля, расширил санкции против России. В санкционный список попали 22 физических и 83 юридических лица РФ.

Как сообщается на сайте Минфина США, санкции направлены на уменьшение возможностей для РФ продолжать войну против Украины и получения ресурсов, необходимых ей для этого. Под ограничения, среди прочего, попали металлургический и горнодобавающий сектора российской экономики.

"Пока Россия ищет способы уклониться от санкций и экспортного контроля, правительство США наращивает усилия по противодействию такому уклонению по всему миру. Сегодняшние санкции включают более 30 человек и компаний из третьих стран, связанных с попытками РФ по уклонению от санкций, в том числе незаконным оборотом оружия и незаконным финансированием", - заявили в Минфине США.

Отмечается, что российские банки, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора РФ, уже находятся под санкциями США и международными санкциями. Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в список санкций еще более 10 финансовых учреждений РФ, включая один из десяти крупнейших банков по стоимости активов.

"Известно, что находящиеся под санкциями субъекты обращаются к меньшим банкам, а также компаниям по управлению капиталом, пытаясь избежать санкций, поскольку Россия ищет новые пути доступа к международной финансовой системе", - заявили в Минфине США.

Под новые санкции США попали такие российские банки:

"Московский кредитный банк", входящий в десятку крупнейший банков России.

"Ланта Банк";

"Коммерческий банк "Металлургический инвестиционный банк (Металинвестбанк);

"МТС Банк" - банк, расположенный в Москве и Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты);

"Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный";

"Банк Санкт-Петербург";

Банк "Приморье";

"СДМ-Банк";

"Уральский банк реконструкции и развития" (УБРР);

"Банк Уралсиб";

"Банк Зенит" и связанные с ним финансовые учреждения.

Помимо этого, десятки физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции, работают в отраслях, которые в конечном итоге привлечены к поддержке войны России против Украины.

К ним относятся фирмы, которые производят или импортируют специализированное, высокотехнологичное оборудование, которое используется российскими оборонными учреждениями и компаниями для производства передовых материалов, применяющимся в российских системах вооружения.

В санкционный список также включены инвестиционные компании и организации, производящие или импортирующие углеводородное волокно, а также компании, осуществляющие деятельность в аэрокосмической отрасли, оборонном, технологическом и горнодобывающем секторах.

Среди них - инвестиционная компания "Велес Капитал"; входящая в состав "Росатома" АО "Юматекс"; ООО "Алабуга-Волокно", АО "НИИграфит", компания ИТЕРАНЕТ, ООО "ОКБ Спектр", поставщик медоборудования "Тамимед", АО "Элара", ЦНИИ "Буревестник" и другие.

России помогали обходить санкции граждане Швейцарии (Вальтер Моретти, Рональд Эрик Косман, Бруно Коллер, Фредерик Пьер Вилья, Ганс-Петер Боматтер, Лютвин Шоммер), Германии (Маркус Герхард Мюллер), Италии, компании из Болгарии (Taerio International), Мальты (Stratton Investment Group), Швейцарии (Swisstec, Tamyna AG).

Также США ввели санкции против ЧВК "Редут", вооруженного формирования "ДНР" под названием "Спарта".

"Эти шаги еще больше изолируют Россию от международной экономики и препятствуют России получать капиталы, материалы, технологии и поддержку, которая направляется на продолжение войны против Украины", - подчеркнули в Минфине США.

Санкции против России - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Великобритания объявила о новом пакете санкций против России. Новые ограничения включают, в том числе, запрет на экспорт всех предметов, которые Россия использовала на поле боя до настоящего времени. Среди сотен товаров - авиационные детали, радиоаппаратура и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, в том числе при производстве БПЛА.

Ранее, 15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против РФ. В нем предлагается ввести новые запреты на экспорт в Россию из ЕС критических технологий и промышленных товаров на сумму более 11 млрд евро.

По состоянию на 23 феврля 2023 года страны ЕС провалили один из пунктов десятого пакета санкций против РФ. Более 10 государств выступили против введения штрафов за невыполнение обязательств по отчетности о месторасположении российских активов.

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