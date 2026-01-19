Россия хотела продать Су-57 успехами на фронте: украинские пилоты сорвали этот план

Самолеты "пятого поколения" не так уж и непобедимы, как об этом говорят их разработчики.

Россия планировала использовать участие своих истребителей Су-57 в боях в Украине для продвижения их на экспорт. Идея была проста: показать "успехи" в воздушных боях, чтобы продать самолеты "пятого поколения". Однако украинские пилоты смогли предвидеть действия врага и свести на нет их планы.

Об этом один из украинских пилотов истребителя МиГ-29, имя которого не разглашается из соображений безопасности, рассказал в беседе с изданием "Радио Свобода" в рамках проекта "Донбасс.Реалии".

"Мы знали, как работают их Су-57. У них стояла задача – чтобы продать Су-57, им нужно было кого-то из нас сбить. И это было очень хорошо видно, когда пришла тройка Су-57, встала над Донецком", – рассказал пилот.

Украинские военные подробно проанализировали работу Су-57 и выработали способы противодействия. Результат: враг не смог достичь своей цели по сбитию украинских самолетов.

"И сейчас нет Су-57. Только время от времени они появляются на севере, но тихо, как мыши. Задачу они не выполнили. Самолеты не продали, не отрекламировали. Опыт и сотрудничество с побратимами помогли нам избежать этого суперпиара на весь мир, что Су-57 – суперкрутой самолет. Ниф*га он не крутой", – подчеркнул пилот.

Экспортные планы РФ потерпели неудачу

На сегодняшний день у РФ есть только один подтвержденный покупатель Су-57 – Алжир. Соглашение было заключено осенью 2024 года, а подтверждено только в феврале 2025-го. Для самолета, который россияне пытались продавать в течение 16 лет, это нельзя назвать успехом.

Индия якобы заинтересована в закупке Су-57, и Москва активно продвигает этот самолет как "промежуточный" вариант пятого поколения. Россия готова передать технологии, интегрировать индийское вооружение и адаптировать двигатель для нужд Нью-Дели.

