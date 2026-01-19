В этом году маникюрные салоны захватит новый тренд: примеры дизайнов (фото)

Сначала этот оттенок захватил гардеробы.

В 2026 году одним из главных трендов в маникюре станет оттенок mole brown - холодный коричневый с серой ноткой. Бьюти-редакторы прогнозируют, что именно этот цвет появится на руках самых стильных модниц уже этой зимой.

Как пишет Who What Wear, индустрия красоты все чаще ориентируется на модные подиумы и стритстайл. Когда определенный цвет становится популярным в одежде и аксессуарах, он быстро переходит и в бьюти-тренды. Именно так произошло и с mole brown, который этой зимой активно появлялся в пальто, трикотаже и верхней одежде.

Хотя коричневые ногти остаются в тренде уже не первый сезон, можно заметить смену акцентов. Если раньше доминировали теплые и шоколадные оттенки, то в начале 2026 года внимание сместится к более сдержанным, холодным и нейтральным тонам.

Издание прогнозирует, что этот оттенок появится не только в однотонном покрытии, но и в nail-арте: французском маникюре, омбре, "кошачьем глазу" и дизайнах с графическими элементами. Его называют идеальным выбором для тех, кто ищет альтернативу нюдовым и серым ногтям, но хочет сохранить сдержанный и элегантный вид ногтей.

Напомним, ранее известный украинский модельер Андре Тан рассказал, какие цвета будут самыми популярными в 2026 году.

