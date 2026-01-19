На этой неделе погода в Украине изменится: к чему готовиться

Ближе к концу недели температура начнет колебаться и в нашу страну зайдут осадки.

На этой неделе погода в Украине начнет меняться. В ближайшие несколько дней ситуация будет стабильной: днем облачно с прояснениями, сухо, ночью морозы до -10°...-16°, а днем в большинстве областей -6°...-10°.

В середины недели, 22 января, погода изменится. Станет пасмурно, ночные морозы усилятся. Особенно холодно будет на западе, где ожидается до -20°...-23°. В пятницу в Украине заснежит, а на выходных в западных областях потеплеет из-за чего местами есть вероятность ледяного дождя. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели украинцев ждет морозная, но сухая погода с солнечными прояснениями. Днем 19 января столбики термометров покажут на западе и востоке -7°...-11°, на севере -9°...-12°, в центре -5°...-9°, а на юге -4°...-6°.

Во вторник, 20 января, погода в Украине существенно не изменится. Ночью ожидается мороз до -9°...-16°, а днем -7°...-11°, в южной части - до -4°...-6°.

В среду, 21 января, ночью на западе и севере похолодает до -14°...-18°. Днем температура существенно не изменится. Будет облачно с прояснениями и без осадков.

В середине недели, 22 января, украинцев ждет изменение погоды. Небо скроется за облаками, солнечных прояснений станет меньше, но существенных осадков не ожидается. Ночные морозы на западе усилятся до -19°...-23°, на севере -17°...-21°, в центре ожидается -15°...-20°, а на юге и востоке до -10°. Днем в большинстве областей ожидается около -10°, на юге -1°...-5°.

Перед выходными, 23 января, по всей Украине местами пройдет небольшой снег. Ночные морозы слегка ослабнут. Днем в большинстве областей -6°...-11°, на юге - теплее.

На выходных снег в Украине продолжится. На западе страны местами температура повысится 0°...-1°, поэтому тут есть вероятность ледяных дождей. На остальной территории к концу недели тоже станет на пару градусов теплее, только на востоке и северо-востоке сохранятся 10-градусные морозы.

