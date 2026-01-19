Без устойчивой промышленной политики Украина не восстановит экономическую мощь после войны, - СЕО Метинвеста

По словам Рыженкова, полномасштабная война стала для Метинвеста периодом потери активов и борьбы за выживание.

Возрождение украинской промышленности должно стать одним из ключевых приоритетов государственной политики, поскольку без мощной индустрии невозможны устойчивый экономический рост, восстановление и интеграция в европейский рынок. Об этом заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в колонке для спецпроекта NV и The Economist "Мир впереди".

"До войны горно-металлургический комплекс формировал около 10% ВВП, сейчас - почти 6%. Одно рабочее место в металлургии создает еще восемь в смежных отраслях. Каким бы ни был сценарий 2026 года, промышленность - это опора, на которой держатся налоги, продукция с добавленной стоимостью, восстановление и место Украины на европейском рынке. Поэтому индустриальная политика уже сейчас должна быть в центре внимания, стать предметом ежедневной работы, которая объединит частный бизнес и государство. Иначе, даже завершив войну, мы не сможем возродить индустриальную мощь нашего государства", - подчеркнул он.

По словам Рыженкова, полномасштабная война стала для Метинвеста периодом потери активов и борьбы за выживание: компания потеряла предприятия в Мариуполе и Авдеевке и была вынуждена остановить работу активов в Покровске. Но ей удалось сохранить статус крупнейшего промышленного игрока страны и одного из ключевых доноров Сил обороны Украины.

Среди ключевых условий для восстановления промышленности Рыженков назвал доступ бизнеса к финансированию и рынкам сбыта, прежде всего европейскому, а также эффективную государственную защиту национального производителя. В частности, речь идет об устранении возможностей для поставок российской стали на рынок ЕС.

Отдельно он подчеркнул, что евроинтеграция открывает для Украины новые возможности, в частности в контексте "зеленого" перехода Европы. По его словам, украинская перерабатывающая промышленность может стать важной составляющей этого процесса, а Метинвест готов играть роль моста между украинской и европейской металлургией.

"Признав значимость собственного производства, государство сможет возродить промышленность. И, возможно, темой следующего спецвыпуска "Мир впереди" будет не всемирная милитаризация, а положительный цепной эффект от индустриального возрождения Украины", - резюмировал Рыженков.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий и грузового тарифа Укрзализныци, бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.

