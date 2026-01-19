Действия Трампа превращают США из лидера в международного изгоя, - The Atlantic

Ни Пекин, ни Москва не желают заключать какие-либо ограничительные соглашения с США.

Новая стратегия национальной безопасности США официально подтвердила, что мировой порядок, в котором доминировал Вашингтон, закончился. Об этом пишет The Atlantic.

Издание отмечает, что это произошло из-за решения США больше не выполнять свою исторически беспрецедентную роль гаранта глобальной безопасности. И американская мощь, которая поддерживала мировой порядок в течение последних 80 лет, теперь будет использована для его разрушения.

На фоне этого США вступают в самый опасный мир, который они знали со времен Второй мировой войны, мир, который заставит холодную войну казаться детской игрой, а мир после холодной войны - раем. По мнению журналистов, этот мир будет похож на тот, который был до 1945 года, с многочисленными великими державами и конфликтами. На этом фоне Вашингтон не будет иметь надежных друзей или союзников и будет вынужден полностью полагаться на собственные силы, чтобы выжить и процветать.

Американский порядок после 1945 года установил гармонию между великими державами в его пределах, а те, кто остался за его пределами, - Россия и Китай - были относительно изолированы и незащищены, недовольны глобальным порядком, но ограничены в своих возможностях его изменить.

Однако сейчас все это заканчивается. Администрация Трампа заявила европейцам, что они должны быть готовы взять на себя ответственность за свою оборону к 2027 году. Кроме того, Трамп начал агрессивные тарифные войны против практически всех союзников Америки. А в новой Стратегии нацбезопасности Вашингтон рассматривает Россию и Китай не как противников или даже конкурентов, а как партнеров в распределении мира. Эта стратегия предусматривает многополярный мир, в котором Россия, Китай и США осуществляют полное доминирование в своих сферах интересов.

Впрочем, по мнению издания, России и Китаю будет недостаточно получить статус-кво государств. РФ находится лишь на начальном этапе восстановления своей традиционной сферы влияния в Восточной и Центральной Европе. И Украина является не концом, а началом воображаемого порядка Путина.

Журналисты отмечают, что ни Пекин, ни Москва не имеют желания или необходимости заключать какие-либо ограничительные соглашения с США. Наоборот, они имеют все основания считать, что сейчас самое время давить. The Atlantic пишет:

"Си Цзиньпин говорил о "больших изменениях, которых не видели веками", которые дают Китаю "период стратегических возможностей". Для Путина разрушение Трампом трансатлантического альянса также является "большим изменением". Почему бы ему не воспользоваться этой возможностью... Сейчас американцы разрушили эту солидарность, и Путин вполне может считать, что пришло время ускорить свои планы завоевания".

Отмечается, что администрация Трампа наслаждается преследованием собственных интересов и демонстрацией силы ради самой силы, с радостным пренебрежением интересами других. Президенту США удалось разрушить американский порядок, существовавший десятилетиями, и ослабить способность Америки защищать свои интересы в будущем мире.

"Мегаломания Трампа превращает Соединенные Штаты из международного лидера в международного изгоя, и американский народ будет страдать от последствий этого в течение многих лет", - отмечает издание.

Напомним, ранее Трамп ввел дополнительные пошлины на европейские страны, которые не поддерживают идею администрации президента США по Гренландии. Он также в очередной раз заявил, что Дания не способна защитить остров и раскритиковал Европу за отправку войск в Гренландию.

Financial Times после этого сообщили, что Европа рассматривает введение пошлин в ответ на действия США. Отмечается, что речь может идти, в частности, об ограничении доступа американских компаний на рынок ЕС. В то же время Европа стремится найти компромисс, который позволил бы избежать раскола в НАТО.

