Дикий о возможных ударах россиян возле АЭС: Впереди самый сложный месяц

Отмечает, что враг считает, что их удары и мороз подтолкнут Украину к капитуляции.

Впереди самый сложный морозный месяц, когда россияне попытаются "вынести" ударами все подстанции вокруг каждой из наших атомных электростанций. Об этом сказал в эфире "Radio NV" ветеран АТО и военный обозреватель Евгений Дикий.

Он отмечает, что запрет ударов по атомным электростанциям Украины является "жирной красной линией", которую предыдущий президент США Джо Байден провел еще в начале большой войны, отметив, что если россияне затронут атомные электростанции, то это будет приравнено Западом к применению ядерного оружия.

"Россияне эту красную линию очень четко услышали, они ее помнят. Но речь идет именно о ядерных объектах, удар по которым может привести фактически к новым Чернобылям", - отмечает Дикий.

При этом он подчеркивает, что никто ничего не говорил об обычных подстанциях, через которые электроэнергия с АЭС передается в общую сеть.

"В том, что россияне целятся в эти подстанции, нет ничего нового. Они это уже делали - били по подстанциям, которые передают электроэнергию с АЭС в общую сеть. И в таком случае создается ситуация, при которой нам приходится самим заглушать работающие реакторы, потому что ту электричество, которое они продолжают производить, некуда деть", - сказал он.

Дикий подчеркнул, что Россия сейчас попытается выбить одновременно все те подстанции, которые несут электроэнергию от наших АЭС в общую сеть.

"Насколько им это удастся? Это вопрос, с одной стороны, насколько они это спланируют, а, с другой стороны, насколько наши Воздушные силы смогут этому реально противодействовать. Но россияне это сделают, это вот к гадалке не ходи. И это перспектива недалекая, это перспектива вот именно сейчас", - сказал Дикий.

По его словам, по прогнозам, у нас впереди еще примерно месяц морозов.

"Но в любом случае не два и не три месяца. Сейчас будет месяц самых сильных морозов, сейчас будет пик этого, дальше в любом случае весна. И это то, над чем россияне абсолютно никакой власти не имеют", - сказал он.

Дикий отмечает, что в этот месяц россияне будут пытаться выжать максимум.

"Вот именно в этот месяц нам следует ожидать, что они попытаются "вынести", ну, буквально все подстанции, в частности, сделать действительно такие кольца уничтоженных подстанций вокруг каждой из наших АЭС, которые нам сейчас дают наибольшее количество электричества", - добавил он.

По его словам, у россиян будет "месячник блэкаута", потому что дальше удары по энергетике Украины будет немного легче переноситься.

"Вот их задача - именно за этот месяц максимально нас "закошмарить", чтобы мы попросили капитуляцию. Ну, я очень надеюсь, что в энергосистеме они разобрались, производство дронов они наладили, а вот психологию украинцев, как раньше не понимали, так и дальше не понимают", - отметил Дикий.

Он надеется, что у украинцев будет здоровая правильная реакция на такой геноцид россиян: ненависть к врагу, понимание, что нельзя прогнуться под требования оккупантов, а также симметричный ответ для россиян. По его словам, нужно вывести из строя российскую энергоинфраструктуру, а тот самый сибирский антициклон поможет нам в условиях более сурового климата РФ.

"И мы должны так же использовать этот максимально холодный месяц, чтобы россияне на себе почувствовали, что это действительно серьезная война, что в любую игру можно играть вдвоем и что они отвечают за действия своего Владимира Владимировича, что из-за действий Путина холодно и темно не только в Киеве, но и в Москве", – отметил Дикий.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, РФ изучает варианты нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских атомных электростанций (АЭС).

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны отмечали, что с целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны государство-агрессор Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства – речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС.

В ГУР отметили, что путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы полностью остались без света и тепла.

В ГУР уточнили, что по состоянию на середину января РФ осуществила разведку 10 соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в 9 областях Украины.

