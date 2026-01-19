Китай впервые направил военный дрон в воздушное пространство Тайваня, - Bloomberg

Дрон находился в воздушном пространстве Тайваня около 4 минут.

Китай впервые отправил военный беспилотник в воздушное пространство Тайваня, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Тайваня.

Согласно заявлению ведомства, китайский разведывательный беспилотник находился в воздушном пространстве острова Пратас около четырех минут рано утром в субботу. Этот остров расположен примерно в 400 километрах от главного острова Тайваня.

Беспилотник пролетел выше зоны действия средств ПВО, сообщило министерство, добавив, что он покинул зону действия после того, как по международным радиочастотам были переданы предупреждения.

Как подчеркивает Bloomberg, этот инцидент с беспилотником подчеркивает попытки Китая запугать Тайвань военными средствами на фоне того, что Тайбэй активизировал усилия по укреплению обороны для предотвращения любых атак.

Китайские военные, реагируя на инцидент, заявили, что беспилотник проводил "законные и правомерные" учения. Также в субботу китайские военные заявили, что отслеживали эсминец с управляемыми ракетами USS John Finn и американское океанографическое исследовательское судно, проходившие через Тайваньский пролив. США обычно направляют военные корабли через этот оживленный судоходный канал после крупных военных маневров Китая.

Китай и Тайвань - новости

Китай считает Тайвань своей суверенной территорией, однако длительное время официальный Пекин выступал за мирное возвращение этой страны. Однако сейчас ситуация обострилась и в конце декабря 2025 года стало известно о возможной подготовке Китая к нападению на остров.

В декабре китайская армия провела военные учения вблизи Тайваня - менее чем через две недели после того, как США утвердили один из крупнейших за всю историю пакетов вооружений для острова.

