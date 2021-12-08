В Москве 84-летнюю пенсионерку подозревают в избиении ее 91-летнего супруга: мужчина умер в больнице от полученных травм.
Кадры семейной ссоры опубликовал Telegram-канал "МК: срочные новости".
"84-летняя разгневанная хозяйка учит уму-разуму 91-летнего мужа. На старости лет бабуля решила, что супруг ей изменяет. Или раньше изменял? "Я знаю, что ты водишь в дом проституток", - это, пожалуй, самое мягкое обвинение", - говорится в подписи к видео.
По данным Telegram-канала, мужчину госпитализировали, после чего от полученных травм он скончался в больнице.
Осторожно! Видео содержит кадры жестокости
Как сообщал УНИАН, ранее в России больной раком пенсионерке пришлось оперировать саму себя.
В Одессе пенсионерка выпала из трамвая, и другому пассажиру пришлось останавливать транспорт своим телом.
А пожилая туристка из России устроила себе приключение на Кипре: застряла в саркофаге святого Лазаря.
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