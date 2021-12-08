По предварительной информации, мужчину госпитализировали, после чего он скончался в больнице.

В Москве 84-летнюю пенсионерку подозревают в избиении ее 91-летнего супруга: мужчина умер в больнице от полученных травм.

Кадры семейной ссоры опубликовал Telegram-канал "МК: срочные новости".

"84-летняя разгневанная хозяйка учит уму-разуму 91-летнего мужа. На старости лет бабуля решила, что супруг ей изменяет. Или раньше изменял? "Я знаю, что ты водишь в дом проституток", - это, пожалуй, самое мягкое обвинение", - говорится в подписи к видео.

По данным Telegram-канала, мужчину госпитализировали, после чего от полученных травм он скончался в больнице.

Осторожно! Видео содержит кадры жестокости

Как сообщал УНИАН, ранее в России больной раком пенсионерке пришлось оперировать саму себя.

В Одессе пенсионерка выпала из трамвая, и другому пассажиру пришлось останавливать транспорт своим телом.

А пожилая туристка из России устроила себе приключение на Кипре: застряла в саркофаге святого Лазаря.

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Автор: Катерина Комолова