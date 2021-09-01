Женщина зачем-то залезла в саркофаг с мощами Лазаря - того самого, которого, согласно Евангелию от Иоанна, воскресил Иисус.

Туристка из России устроила себе приключение на экскурсии в Церкви Святого Лазаря в городе Ларнаке на Кипре. Пожилая женщина зачем-то залезла в саркофаг с мощами святого Лазаря - того самого, которого, согласно Евангелию от Иоанна, Иисус воскресил из мертвых - и застряла.

Видео инцидента опубликовал, в частности, Telegram-канал Mash.

Гробницу с надписью "Лазарь Четверодневный, друг Христов" обнаружили в Ларнаке в 890 году. Мощи перенесли в Константинополь, а в конце IX - начале X века над могилой в Ларнаке построили церковь.

Во время ремонта церкви в ноябре 1972 году под алтарем нашли мраморный саркофаг с человеческими останками. Их также идентифицировали как мощи святого Лазаря, посчитав, что в Константинополь вывезли не все.

На экскурсии российская туристка решила потеснить праведника и забралась в саркофаг, однако женщину заметили гиды. Вот только выбраться самой у нее уже не получилось.

Чтобы вытащить даму, потребовалась помощь нескольких человек.

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Автор: Катерина Комолова