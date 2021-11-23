Перед операцией она оставила семье прощальную записку.

В российской Ленинградской области больная раком пенсионерка не в силах терпеть боль сама себе сделала дома операцию.

Эту историю на своей странице в Facebook рассказала глава благотворительного медицинского учреждения "Хоспис на дому" Екатерина Овсянникова со слов сотрудницы скорой помощи города Выборга.

Пожилая женщина, пережившая войну и блокаду, заболела онкологией и страдала от ее осложнения - асцита, то есть скопления свободной жидкости в брюшной полости.

"При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. Она не смогла получить своевременную помощь по классической причине - ковида же не существует, это сказки. И бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство - лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть - делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости", - говорится в посте.

Пенсионерка не была уверена в исходе операции, поэтому оставила семье прощальную записку.

"...если можете, простите меня за мой такой поступок, но я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу. Мне очень больно и тяжело. ... Целую все вас. Ваша бабуля", - написала женщина на тетрадном листочке.

Однако пенсионерку в итоге удалось спасти.

Читайте такжеРоссийская пенсионерка застряла в саркофаге святого Лазаря на Кипре (видео)По словам сотрудницы скорой, провести операцию по убиранию жидкости в больнице было невозможно из-за COVID-19, однако "проблемы с облегчением тягостных симптомов в конце жизни - вечная проблема Петербурга и Ленинградской области".

"Надомная специализированная паллиативная помощь отсутствует от слова совсем. В Петербурге достаточное количество выездных служб, но они делают 1-2 выезда, не выписывают рецепты и чаще всего не могут обеспечить постоянные перевязки и другие медицинские манипуляции, которые так нужны в конце жизни. В Ленинградской области служб недостаточно, плюс обслуживаемые расстояния очень большие, поэтому большую часть времени врачи тратят на дорогу", - говорится в посте.

Как сообщал УНИАН, ранее на Сумщине госпитализировали мужчину, который из-за гангрены сам себе отрезал ногу. А в США, убегая от полиции, мужчина отрезал и выбросил в окно свой половой орган.

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Автор: Катерина Комолова