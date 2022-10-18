Украинских священников приглашали в Москву.

УПЦ МП, которая якобы открестилась от Русской церкви и заявила о своей самостоятельности, так и не избавилась от зависимости от Москвы.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на представителей УПЦ МП.

По информации издания, Управление делами Московской патриархии РПЦ до сих пор рассылает епархиям Украинской православной церкви обязательные к исполнению циркуляры о защите церковных добродетелей. В них оправдывается война, в частности, из этих посланий следует, что в жертвах российских ракетных ударов виноваты богохульные большевики, которые, по версии Кремля, "создали Украину".

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Кроме этого, украинских священников приглашают в Москву. В частности, 11 мая 2022 года Патриарх Кирилл пригласил всех архиереев на Божественную литургию и международные образовательные чтения.

Также представители РПЦ и отдельные представители УПЦ МП продолжают обмениваться приветствиями по случаю различных праздников. В частности, Патриарх РПЦ Кирилл и Председатель внешних церковных связей Московского Патриархата Митрополит Волоколамский Иларион поздравили Митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа с Пасхой.

А Митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир поздравил с Пасхой Начальника Русской Духовной Миссии Иерусалима Архимандрита Александра. Да и сам получил поздравления от Феофилакта, архиепископа Пятигорского и Черкесского.

Некоторые представители УПЦ МП также встречаются с московским "начальством". Как пишет "Главком", одиозный настоятель Киево-Печерской Лавры Митрополит Павел (Лебедь) ездил в Анталию, где у него были контакты с представителями РПЦ.

Митрополит Роменский и Бурынский Иосиф во время полномасштабной войны также ездил в Россию, говорят источники "Главкома". По информации журналистов, он выполняет роль "связного" между Митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием (Паканичем) и верхушкой РПЦ, в частности, Патриархом Кириллом. Также журналисты утверждают, что у Иосиф есть паспорт РФ.

УПЦ МП во время полномасштабного вторжения

Как писал УНИАН, РПЦ открыто поддерживает кровавую войну, развязанную Россией против Украины. К примеру, сообщалось, что в храмах РПЦ прихожанам предлагают решить финансовые трудности, отправившись на захватническую войну против Украины. Также сообщалось, что глава РПЦ Патриарх Кирилл убеждал верующих, что гибель в войне в Украине "смоет" с россиян все грехи.

В мае УПЦ МП заявила о своей самостоятельности и независимости от РПЦ. Предстоятель ПЦУ Епифаний тогда подчеркивал, что это не соответствует действительности.

Во время полномасштабной войны появлялись многочисленные сообщения о том, что священники УПЦ МП оказались коллаборантами. В частности, в Мелитополе представители церкви способствовали проведению незаконной паспортизации, которую проводили оккупанты. А глава Тульчинской епархии УПЦ МП Митрополит Ионафан хранил у себя российскую пропагандистскую литературу и распространял пропаганду среди верующих.

В ряде городов Украины (Конотоп, Львов, Бровары и другие) деятельность УПЦ МП в настоящее время запрещена.

После полномасштабного вторжения немало общин УПЦ МП перешли к Православной церкви Украины. По данным опроса, по состоянию на начало августа более 50% украинцев идентифицируют себя верующими ПЦУ. Лишь 4% причисляют себя к Украинской православной церкви Московского патриархата.

Отдельные представители УПЦ пытались помешать переходу общины в ПЦУ.

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