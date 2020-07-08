В Магадане памятник Ленину "превратили" в "Восставшего из ада" (фото)

На монументе установили металлические шипы.

В российском Магадане памятник Ленину сравнили с персонажем из культового британского фильма ужасов 1987 года «Восставший из ада».

Читайте такжеДень смерти Сталина в России собираются отпраздновать салютомИменно так стали называть памятник местные после того, как на нем установили металлические шипы, чтобы отгонять птиц.

"Это ужас, мой ребенок говорит – Ленин не лысый, а с волосами теперь стал. Я не знаю, что сказать, и кто мог додуматься до такого", – отметила одна из пользователей в соцсети.

После реакции жителей мэр Магадана распорядился привести монумент в порядок.

Защита от птиц на памятниках называется «противоприсадные шипы». Раньше памятник Ленину мыли по несколько раз в год. При этом коммунальщики были вынуждены использовать спецрастворы.

Ранее УНИАН писал, как в России установили трехметровый памятник Сталину.

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