В России установили трехметровый памятник Сталину

Торжественное открытие монумента в Новосибирске состоится под гимн Советского Союза 9 мая.

В среду, 8 мая, в Новосибирске на территории обкома КПРФ установили Трехметровый памятник Иосифу Сталину.

Об этом ТАСС сообщил лидер новосибирской инициативной группы Алексей Денисюк.

Торжественное открытие монумента состоится 9 мая с участием первого секретаря новосибирского обкома, мэра Новосибирска Анатолия Локотя.

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"Памятник сегодня установили, завтра в 15:30 (по местному времени – УНИАН) открытие. Будет торжественная церемония, памятник будет открыт под гимн Советского Союза и государственный гимн. Потом будет торжественный митинг и возложение цветов", - рассказал Денисюк.

По его словам, бюст Сталина сделан из композита цвета черной бронзы, и установлен на трехметровый постамент, вырезанный из цельного куска гранита. Монумент обошелся россиянам в 1,5 миллиона рублей.

Как сообщал УНИАН, 70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории страны, почти половина – готовы оправдать репрессии сталинской эпохи.