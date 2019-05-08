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В России установили трехметровый памятник Сталину

14:07, 08 мая 2019
Русский міръ
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Памятник Сталину обошелся в 1,5 миллиона рублей / пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ

Об этом ТАСС сообщил лидер новосибирской инициативной группы Алексей Денисюк.

Торжественное открытие монумента состоится 9 мая с участием первого секретаря новосибирского обкома, мэра Новосибирска Анатолия Локотя.

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"Памятник сегодня установили, завтра в 15:30 (по местному времени – УНИАН) открытие. Будет торжественная церемония, памятник будет открыт под гимн Советского Союза и государственный гимн. Потом будет торжественный митинг и возложение цветов", - рассказал Денисюк.

По его словам, бюст Сталина сделан из композита цвета черной бронзы, и установлен на трехметровый постамент, вырезанный из цельного куска гранита. Монумент обошелся россиянам в 1,5 миллиона рублей.

Как сообщал УНИАН, 70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории страны, почти половина – готовы оправдать репрессии сталинской эпохи.

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Теги: #Россия#Сталин#памятник