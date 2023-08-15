Некоторые жители и гости российской столицы даже не следят за курсом, другие же верят, что "пока Путин у власти, все будет отлично".

Российский рубль продолжает падение – на днях он преодолел отметку в 100 рублей за доллар. Москвичей в ЦУМе и другом магазине решили спросить, как они реагируют на крах национальной валюты – и ответы "убили".

Реакцию москвичей на падение рубля показали в программе "Ходорковский Live". Так, одна женщина заявила, что лишь выиграла от сложившейся ситуации.

"У меня комиссионный магазин, и в связи со всей ситуацией у меня только стала хорошей прибыль. Очень жалко, что закрылись какие-то устойчивые бренды, что женщина зарабатывает в течение недели и не может себя порадовать в выходной день – пойти в какой-то бутик, что-то купить. Это очень грустно. Автопром – это вообще кошмар. Но с другой стороны, есть же и позитивная сторона – Китай сейчас активно развивает свой автопром, и пока Европа будет мять свои яйца, Китай просто всех перемелит и станет сверхдержавой. Потому что пока кто-то играет в политические игры, Китай просто производит. В этом есть свои плюсы", – выдала аналитику владелица "комиссионки", которую журналисты встретили в ЦУМе.

Другая опрошенная женщина (опрос провели в обычном магазине) заявила, что не следит за курсом доллара и евро. По ее словам, в этом нет смысла, поскольку выехать куда-то сложно. "Копить, чтобы покупать евро, тоже нет планов, возможностей нет", – добавила она.

Девушка, к которой подошли журналисты в продовольственном магазине, ответила, что за курсом следит, но "тоже не видит в этом смысла". А рост цен она прокомментировала фразой о том, что "они всегда росли".

А вот мужчина, проходивший опрос в московском ЦУМе, заявил, что "потратил сегодня тысяч двести" и роста курса не ощутил.

"Если сравнивать цены пару недель назад и сейчас, то (разницы) нет. Да и заработок у нас в "баксах", поэтому нам чем дороже, тем лучше", – подчеркнул он.

Другой мужчина думал, что доллар сейчас стоит в районе "десяти тысяч рублей". Комментируя ситуацию, он отметил, что "для нормальных людей – нормально".

"Треш. Что происходит? Бред какой-то происходит. У меня нет этому объяснения, я не знаю. Просто очень высокий доллар, и это вызывает определенные сложности для людей, которые хотят путешествовать. Мне вообще замечательно живется, но есть разные люди", – рассказала одна из посетительниц ЦУМа.

В то же время мужчина, которого попросили прокомментировать ситуацию с курсом, заявил, что главное – чтобы Путин жил долго:

"Честно, за курсом доллара не слежу, он мне не нужен. Мне нужен российский рубль, все хорошо. Цены, понятно, поднялись, ничего не сделаешь. Тем не менее, кто работает – тот ест. Хоть и чебуреки, но тем не менее. Главное, чтобы Владимир Владимирович (Путин) жил долго и счастливо. И Александр Григорьевич (Лукашенко), так как мы из Беларуси", – объяснил он свою точку зрения.

При этом стоящий рядом с ним мужчина добавил, что "пока Путин у власти, все будет отлично".

Падение рубля

12 августа 2023 года российский рубль обвалился до 100 за доллар. По состоянию на на 20:06 по Киеву за доллар давали 100 российских рублей, а евро по состоянию 20:24 по Киеву стоил 109,64 рубля.

На фоне падения рубля российский центробанк решил повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12% годовых.

Вас также могут заинтересовать новости: