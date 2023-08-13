В Сургуте на здании информационного агентства появилась бегущая строка с нецензурным обращением к Путину.
Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях. Авторы обращения интересуются, почему российский рубль обвалился до 100 единиц за доллар. "100 рублей за доллар? Ты о**ел. Путин - **йло и вор", - говорится в нем.
В информационном агентстве СИА-ПРЕСС сразу заявили, что это была провокация. "Ситуация для нас неприятна, неожиданна и возмутительна, размещенные на ней провокационные сообщения оперативно были удалены", - написали они.
По мнению владельцев здания, обращение выпустили специально в день летнего фестиваля, когда мимо него проходило большое количество людей.
Обвал рубля в России: последние новости
Напомним, что российский рубль оказался в тройке худших валют среди развивающихся рынков. На днях он перешагнул трехзначную отметку.
При этом глава российского правительства Михаил Мишустин заявляет, что их экономика якобы адаптировалась и "показывает достаточно устойчивый рост".
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