По состоянию на 20:06 по Киеву за один доллар давали 100 российских рублей.

Российский рубль продолжает падение и по состоянию 12 августа он перешагнул трехзначную отметку.

Как сообщает Googl Финансы, по состоянию на 20:06 по Киеву за один доллар давали 100 российских рублей. Евро по состоянию на 20:24 по Киеву стоил 109,64 рубля.

Большее падение было зафиксировано только в марте 2022 года, когда российский рубль упал до отметки 107 рублей за доллар.

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Обвал российского рубля

9 августа 2023 года российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

Валюта страны-агрессора, по темпам падения обогнала даже турецкую лиру. При этом падение валюты продолжается.

В Центробанке агрессора заявили, что падение российской валюты связано с сокращением экспорта и одновременным расширение импорта. Валюта агрессора упала в цене почти вдвое по сравнению с прошлогодним пиком.

Примечательно, что на фоне катастрофического падения российской валюты, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о "росте экономики страны-агрессора". "Важно сохранить высокие темпы роста", - отметил Мишустин.

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