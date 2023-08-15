На фоне того, что на прошлой неделе российский рубль обвалился до 100 единиц за доллар, Совет директоров "Банка России" на экстренном заседании принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12% годовых.
Как сообщают РосСМИ, данное решение принято "в целях ограничения рисков для ценовой стабильности". Рубль после решения ЦБ окончательно перешел к снижению: доллар выше 98 рублей, юань около 13,4 рубля, евро выше 107 рублей.
"Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", – говорится в официальном пресс-релизе.
Крах российской валюты
9 августа 2023 года российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.
12 августа 2023 года российский рубль обвалился до 100 единиц за доллар. По состоянию на 20:06 по Киеву за один доллар давали 100 российских рублей. Евро по состоянию на 20:24 по Киеву стоил 109,64 рубля.
Большее падение было зафиксировано только в марте 2022 года, когда российский рубль упал до отметки 107 рублей за доллар.
Валюта страны-агрессора, по темпам падения обогнала даже турецкую лиру. При этом падение валюты продолжается.