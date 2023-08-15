Инфляционное давление в РФ продолжает усиливаться.

На фоне того, что на прошлой неделе российский рубль обвалился до 100 единиц за доллар, Совет директоров "Банка России" на экстренном заседании принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12% годовых.

Как сообщают РосСМИ, данное решение принято "в целях ограничения рисков для ценовой стабильности". Рубль после решения ЦБ окончательно перешел к снижению: доллар выше 98 рублей, юань около 13,4 рубля, евро выше 107 рублей.

"Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", – говорится в официальном пресс-релизе.

Видео дня

Крах российской валюты

9 августа 2023 года российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

12 августа 2023 года российский рубль обвалился до 100 единиц за доллар. По состоянию на 20:06 по Киеву за один доллар давали 100 российских рублей. Евро по состоянию на 20:24 по Киеву стоил 109,64 рубля.

Большее падение было зафиксировано только в марте 2022 года, когда российский рубль упал до отметки 107 рублей за доллар.

Валюта страны-агрессора, по темпам падения обогнала даже турецкую лиру. При этом падение валюты продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости: