В момент расправы в квартире находилась несовершеннолетняя дочь убитой.

"Герой сво" из ЧВК "Вагнер" отрезал ухо своей сожительнице, а затем убил ее.

Как сообщает проект ВЧК-ОГПУ, речь идет о "вагнеровце" Сергее Миронове. Ранее он неоднократно был судим, но прервал очередную отсидку, отправившись на фронт в составе ЧВК.

Он воевал до апреля 2023 года, а потом вернулся в Москву и начал жить вместе со Светланой К. Ночью у них произошел конфликт в квартире на улице Коненкова. Разъяренный Миронов набросился на женщину и отрезал ей ухо. Этого ему показалось мало и вскоре он нанес Светлане многочисленные ранения. От них она скончалась на месте. В этот момент в квартире находилась 15-летняя дочь Светланы.

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В городе Гуково Ростовской области вернувшийся с фронта "вагнеровец" напился со своим другом, а затем изнасиловал его. Как сообщают пропагандистские российские СМИ, 43-летний зэк - "вагнеровец" попал на фронт прямо из колонии. Через шесть месяцев боев, в которых ему посчастливилось выжить, наемник вернулся в родной город.

Ранее жителю Архангельской области Вячеславу Самойлову в 2022 году вынесли приговор за убийство своей сожительницы в виде 9 лет и семи месяцев колонии строгого режима. Однако теперь его освободили от наказания и помиловали после участия в войне в Украине.

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