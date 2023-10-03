Подозреваемый уже задержан. Продолжается допрос.

Бывший наемник ЧВК "Вагнер" намеренно поджег дом с людьми. Погибли два человека.

Как сообщает "База", боевик задержан по подозрению в убийстве двух человек в Красноярском крае. В ночь на 3 октября подозреваемый поджег дом в селе Ермаковское.

"По словам очевидцев, в доме могли быть люди. После того, как пожар был потушен, сотрудники МЧС обнаружили в доме тела двух человек - 68-летней владелицы дома и ее 35-летней дочери. Уже через несколько часов сотрудники полиции задержали 32-летнего бывшего бойца ЧВК "Вагнер". У него во время обысков нашли канистру. Сейчас мужчина доставлен на допрос", - пишет канал.

Подобные преступления оккупантов

В городе Гуково Ростовской области "вагнеровец", вернувшийся с фронта, напился со своим другом, а затем изнасиловал его. Как сообщают пропагандистские российские СМИ, 43-летний зэк-"вагнеровец" попал на фронт прямехонько из колонии. Спустя шесть месяцев боев, в которых ему посчастливилось выжить, наемник вернулся в родной город.

Ранее жителю Архангельской области Вячеславу Самойлову в 2022 году вынесли приговор за убийство своей сожительницы в виде 9 лет и семи месяцев колонии строгого режима. Однако теперь его освободили от наказания и помиловали после участия в войне в Украине.

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